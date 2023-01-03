Genco... 'YENİ YILI YENİ OYUNLA KARŞILIYORUZ!'
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Dostlar Tiyatrosu'nun kurucusu, usta oyuncu Genco Erkal, yeni yılı yeni bir oyunla karşılayacaklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Sanatçı Genco Erkal, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı paylaştı. Erkal mesajında ayrıca, yeni yılı yeni bir oyunla karşılayacaklarını duyurdu.
26 Ocak'ta prömiyer yapacak olan 'İmparator' oyununda, Habeşistan İmparatoru Haile Selassie konu alınıyor.
Erkal, Dostlar Tiyatrosu'nun 2022 yılını şöyle özetledi:
"Yıl sonu dökümü... Dostlar Tiyatrosu 2022 yılı boyunca 100 oyun sergiledi. 'Şahdamarım' 31 oyun, 'Yaşamaya Dair' 45 oyun, 'Bir Delinin Hatıra Defteri' 21 oyun. Bu arada 2013 yılında Ali Paşa Hanında başlayan Yaşamaya Dair de 10. yılına giriyor."
İkinci tweetinde ise yeni bir tiyatro oyununu duyuran Erkal, "Yeni yılı yeni bir oyunla karşılıyoruz. 'İmparator'un provaları, dekor, giysi, müzik çalışmaları dolu dizgin gidiyor.
Afiş hazırlıklarında da finale yaklaştık. Tülay Ulukılıç ve Uğurcan Ataoğlu'nun ön çalışmalarından biriyle yeni yılınızı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.