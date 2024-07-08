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Geçtiğimiz yaz gişe rekorları kıran ''Barbie'' filminin başrol oyuncusu Margot Robbie'nin hamile olduğu doğrulandı

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Hollywood'un son dönemde parlayan yıldızlarından Margot Robbie'nin hamile olduğu doğrulandı. Geçtiğimiz yazın gişe rekortmeni Barbie filminin başrol oyuncusu Robbie ve eşi Tom Ackerley, bebek haberini doğruladı. Çiftin tanışması 2013 yılında 'Aşk Uğruna' filmi setinde gerçekleşmiş, 2016'da evlenmişlerdi. Robbie ve Ackerley, 2014 yılında kurdukları yapım şirketi ile Barbie, I, Tonya ve Birds of Prey gibi filmlere imza attı.

Geçtiğimiz yazın gişe rekortmeni olan Barbie filminin başrol oyuncusu Margot Robbie'nin, hamile olduğu doğrulandı. Suicide Squad, Gerçek Kötüler, Para Avcısı (The Wolf of Wall Street), Bir Zamanlar... Hollywood'da - Once Upon A Time... in Hollywood gibi filmlerdeki performanslarıyla son yılların parlayan yıldızı olan Robbie'nin bebek beklediği öğrenildi.

KAYNAKLAR ROBBİE'NİN HAMİLELİĞİNİ DOĞRULADI

Daily Mail'e konuşan kaynaklar, Margot Robbie ve eşi Tom Ackerley'in bebek haberiyle ilgili doğrulama yaptı. İkilinin tanışması, ilk olarak 2013 yılında Aşk Uğruna (Suite française) filmi setinde gerçekleşti ve ardından iki yıllık bir ilişkiden sonra Aralık 2016'da Avustralya'nın Byron Körfezi'nde samimi bir törenle evlendiler.

KOCASI İLE İLİŞKİSİ BEKLENMEDİK BİR ŞEKİLDE BAŞLADI

Robbie, Mayıs 2016'da Vogue'a verdiği röportajda, Tom Ackerley ile ilişkisinin beklenmedik olduğunu ve "İlişki fikri bende kusma isteği uyandırırdı. Sonra bu durum başıma geldi. Çok uzun zamandır arkadaştık. Ona her zaman aşıktım. Ama düşündüm ki, 'Ah, o da beni asla sevmez. Bunu tuhaflaştırma, Margot. Aptallık etme ve ona ondan hoşlandığını söyleme.' Ve sonra olan oldu. Bu o kadar mantıklı ki, daha önce hiçbir şey bu kadar mantıklı gelmemişti."

Çift, 2014 yılında kurdukları yapım şirketi LuckyChap Entertainment ile birlikte Barbie, I, Tonya ve Birds of Prey gibi filmlere imza attı.

Geçtiğimiz yaz gişe rekorları kıran 'Barbie' filminin başrol oyuncusu Margot Robbie'nin hamile olduğu doğrulandı

Geçtiğimiz yaz gişe rekorları kıran 'Barbie' filminin başrol oyuncusu Margot Robbie'nin hamile olduğu doğrulandı

Geçtiğimiz yaz gişe rekorları kıran 'Barbie' filminin başrol oyuncusu Margot Robbie'nin hamile olduğu doğrulandı

Geçtiğimiz yaz gişe rekorları kıran 'Barbie' filminin başrol oyuncusu Margot Robbie'nin hamile olduğu doğrulandı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Margot Robbie Hollywood Bebek Magazin Yaşam Haberler

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