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Samsun'da Hastanede Gerçekçi Tatbikat

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Samsun'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tatbikatta sağlık çalışanlarının rol performansı Hollywood yıldızlarını aratmadı. Tatbikatta gerçekçi senaryoların canlandırılması izleyicilerde şaşkınlık yarattı.

Samsun'da hastanede yapılan tatbikatta sağlık çalışanlarının senaryo gereği yaptığı rol, Hollywood yıldızlarını aratmadı. Ayrıca tatbikat aksiyon filmlerini de aratmazken, birebir sahnelenen senaryolar görenlerde 'bu gerçek mi' duygusunu uyandırdı.

Samsun'da Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan deprem, yangın, çocuk kaçırma ve kimyasal bulaşma tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği ilk önce deprem alarmı yapılan hastanedeki herkes kısa sürede koşarak binayı boşalttı. Bu esnada bazı vatandaşlar içeride yakınlarının kaldığını belirterek, yöneticilere saldırdı. Güvenlik ve yöneticiler hasta yakınlarını zorlukla sakinleştirirken, bu sefer de hastanenin yoğun bakımında kalan ve tedavileri devam eden hastaların tahliyesine başlandı. Yatalak hastalar, yoğun bakımdan alınarak güvenli alanlara taşındı.

Tatbikat, depremde yaralanan hastaların hastaneye gelişi ile devam etti. Yüzlerine yara makyajı yapılan ve gerçeğiyle birebir benzeyen yaralılar büyük bir özenle tedavi olacakları güvenli alanlara götürüldü. Aynı zamanda deprem sonrası hastanenin kimyasal atık bölümünde çıkan yangınla hastanedeki önlemler kırmızı seviyeye çıkartıldı. İtfaiye ve hastane personelleri yangına müdahale ederken, kimyasal madde bulaşan hastalar da tahliye edildi.

Sağlık çalışanlarından Oscar'lık oyunculuk

Senaryo gereği yaralıların yerine geçen sağlık çalışanları rollerine o kadar çok kendilerini kaptırdılar ki hasta yakını olarak idarecilere saldırmaya başladılar. Güvenlik güçleri tarafından güçlükle kontrol edilen sözde hasta yakınları, zor sakinleştirildiler. Bir başka senaryoda da hastaneye 4 aylık bebeğiyle gelen ailenin bebekleri bir kişi tarafından kaçırıldı. Sözde anne ve baba bebeklerinin kaçırıldığını görünce hastaneyi birbirine katarken, oyunculukları ise parmak ısırttırdı. Bebeği çalan kişinin yakalanması, sözde suçluyu vatandaşların linç etme girişimi de film sahnelerini aratmadı. Başarıyla tamamlanan tatbikatların ardından hastane idarecileri açıklamada bulunarak, tatbikatın içeriğini anlattı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Çallı, başarıyla gerçekleştirilen tatbikatta görev alan tüm ekiplere teşekkür etti.

Yaklaşık 2 saat süren tatbikatta itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinden oluşan 100'den fazla personel görev aldı. Tatbikatları başarıyla gerçekleştiren personeller, toplu fotoğrafın ardından görev yerlerine döndü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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