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Susan Sarandon, Filistin Yanlısı Protestolar Nedeniyle Hollywood'da Kara Listeye Alındığını Açıkladı

Susan Sarandon, Filistin Yanlısı Protestolar Nedeniyle Hollywood'da Kara Listeye Alındığını Açıkladı
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Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, bir sene önce katıldığı Filistin yanlısı protestolardaki söylemleri sebebiyle Hollywood'da kara listeye alındığını ve ajansı tarafından kovulduğunu belirtti.

OSCAR ödüllü oyuncu Susan Sarandon, bir sene önce katıldığı Filistin yanlısı protestolarda kullandığı söylemler nedeniyle 'Hollywood'da kara listeye alındığını' ifade etti.

Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, bir sene önce katıldığı Filistin yanlısı protestolarda kullandığı söylemlerden dolayı 'Hollywood'da kara listeye alındığını' açıkladı. Mitingde 'Yahudi karşıtı ifadeler' kullandığı belirtilen Sarandon, 'ajansı tarafından kovulduğunu ve artık büyük bütçeli filmlerde oynayabileceğine inanmadığını' belirtti. ABD medyasına açıklamalarda bulunan oyuncu, "Çalışmaya devam etmek istiyorsanız ne yapmamanız gerektiğine dair bir örnek olarak kullanıldım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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