Gazze'ye 2 milyon dolarlık bağış yapan The Weeknd kimdir? The Weeknd biyografisi ve hayatı

Kariyerine başladığı günden itibaren yükselişine devam eden The Weeknd, sonraki yıllarda da başarılı işlere imza attı. Şarkıcı, 2020'de "After Hours" albümünü piyasaya sürdü. Bu albüm, "Blinding Lights" gibi birçok hit şarkı içeriyordu ve Grammy Ödülleri'nde de önemli adaylıklar elde etti. Ardından tüm dünyada ses getiren albümler çıkardı. Müzik kariyerinin yanı sıra, The Weeknd'ın tarzı ve sahne performansları da geniş bir hayran kitlesi tarafından takdir edilmekte. İşte dünya çapında popülerlik kazanmayı başarmış olan The Weeknd biyografisi, hayatı ve kariyeri…

THE WEEKND KİMDİR?

The Weeknd, gerçek adı Abel Makkonen Tesfaye olan, aslen Etiyopyalı olan Kanadalı bir şarkıcı, söz yazarı ve müzik yapımcısıdır. 16 Şubat 1990'da Kanada'da doğdu ve Toronto, Kanada'da büyüdü. Müzik kariyerine 2010'larda başladı ve özellikle R&B, pop ve elektronik müzik tarzlarında eserler vermektedir.

The Weeknd, başlangıçta internet üzerinden yayınladığı mixtape'leriyle dikkat çekti. İlk mixtape'leri "House of Balloons", "Thursday" ve "Echoes of Silence" ile tanındı ve bu çalışmalarıyla müzik eleştirmenlerinin beğenisini kazandı. 2012 yılında bu mixtape'ler Trilogy adı altında toplandı ve yeniden yayınlandı.

2013 yılında ilk stüdyo albümü "Kiss Land"i çıkaran The Weeknd, gerçek çıkışını 2015'te "Beauty Behind the Madness" albümüyle yaptı. Bu albümdeki şarkılar, onu uluslararası alanda tanınan bir yıldız haline getirdi.

The Weeknd, kariyeri boyunca birçok hit şarkıya imza atmıştır. Özellikle "Can't Feel My Face", "Starboy", "Blinding Lights" gibi şarkılar büyük ticari başarı elde etmiş ve dünya çapında geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Hem sesi hem de müzik tarzıyla tanınan The Weeknd, modern R&B'nin önemli isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

THE WEEKND KARİYERİ

The Weeknd'in kariyeri boyunca oldukça etkileyici ve başarılı işlerle adından söz ettirmiştir. İşte The Weeknd'ın kariyerinin ana hatları:

İlk Dönem (2010-2011)

Müzik kariyerine 2010 yılında başladı ve internet üzerinden yayınladığı şarkılarla dikkat çekti. İlk mixtape'leri "House of Balloons", "Thursday" ve "Echoes of Silence" ile büyük beğeni topladı.

Trilogy (2012)

İlk mixtape'leri 2012'de Trilogy adı altında yeniden yayınlandı. Bu, onu daha geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturdu.

Yükseliş Dönemi (2013-2015)

2013'te "Kiss Land" adını taşıyan ilk stüdyo albümünü çıkardı. Ancak, gerçek çıkışını 2015'te "Beauty Behind the Madness" albümüyle yaptı. Bu albüm, "Can't Feel My Face", "The Hills" ve "Earned It" gibi hit şarkılar içeriyordu ve onu uluslararası bir yıldız haline getirdi.

Starboy ve Daha Sonraki Projeler (2016-günümüz)

2016'da "Starboy" albümünü yayınladı ve aynı adı taşıyan single büyük bir başarı elde etti. Sonraki yıllarda da başarılı işlere imza attı. 2020'de "After Hours" albümünü piyasaya sürdü ve bu albüm, "Blinding Lights" gibi birçok hit şarkı içeriyordu.

Diğer Projeler

Müzik kariyerinin yanı sıra, The Weeknd'in film müzikleri ve diğer sanatsal projelerde de yer aldığını görmekteyiz. Örneğin, "Fifty Shades of Grey" filminin soundtrack'ine "Earned It" şarkısıyla katkıda bulunmuştur. Bununla birlikte, ABD yapımı TV serisi "The Idol"un yapımcılığını üstlenmiş ve baş rolde yer almıştır. "The Idol" adlı dizi, müzik endüstrisindeki rekabeti, zorlukları ve başarıları konu edinmektedir. Ayrıca müzik endüstrisindeki stajyerlerin yaşadığı deneyimleri ve kariyerlerindeki yükseliş ve düşüşleri ele almaktadır.