Ayın Düşüşü filmi oyuncuları kim, konusu ne? Ayın Düşüşü filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Ayın Düşüşü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ayın Düşüşü filmini izleyecek olanların merak ettiği Ayın Düşüşü konusu nedir, Ayın Düşüşü oyuncuları kimler ve Ayın Düşüşü özeti gibi konuları inceliyoruz.

AYIN DÜŞÜŞÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 3 Şubat 2022 (Almanya)

Yönetmeni: Roland Emmerich

Bütçe: $138–146 milyon

Görüntü yönetmeni: Robby Baumgartner

Müzik: Thomas Wander; Harald Kloser

Ülke: Amerika Birleşik Devletleri; Kanada; Çin; Birleşik Krallık

Moonfall'ın 4 Şubat 2022'de Lionsgate tarafından sinemalarda yayınlandı. 138-146 milyon dolarlık bir bütçeyle Montreal'de çekilen film, şimdiye kadar yapılmış en pahalı bağımsız yapım filmlerden biridir.

Film, 4 Şubat 2022'de Lionsgate ve Summit Entertainment tarafından Kuzey Amerika'da ve aynı gün Entertainment Film Distributors tarafından Birleşik Krallık'ta sinemalarda gösterime girdi. Dünya çapında 67 milyon dolar hasılat yapan bir gişe bombasıydı ve eleştirmenlerden karışık ve olumsuz eleştiriler aldı.

Ay'ın Düşüşü (İngilizce özgün adıyla? Moonfall), Roland Emmerich tarafından ortaklaşa yazılan ve yönetilen bir bilimkurgu aksiyon felaket filmidir.[4] Başrollerinde Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Charlie Plummer, Michael Peña ve Donald Sutherland var.

Halle Berry - Jo Fowler rolünde.

Patrick Wilson - Brian Harper rolünde.

John Bradley - KC Houseman rolünde.

Michael Peña - Tom Lopez rolünde.

Charlie Plummer - Sonny Harper rolünde.

Kelly Yu - Michelle rolünde.

Donald Sutherland - Holdenfield rolünde.

Eme Ikwuakor - Doug Davidson rolünde.

Carolina Bartczak - Brenda Lopez rolünde.

Maxim Roy - Kaptan Gabriella Auclair rolünde.

Stephen Bogaert - Albert Hutchings rolünde

Azriel Dalman - Sonny Child rolünde.

Mayıs 2019'da, 140 milyon dolarlık bir bütçeyle filmi Roland Emmerich'in yazıp yöneteceği açıklandı ve bu da filmi şimdiye kadarki en pahalı bağımsız filmlerden biri haline getirdi. Lionsgate, filmin Amerikan dağıtım haklarını ve AGC International uluslararası dağıtım haklarını satın aldı.