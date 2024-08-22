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'The Hangover' filminin oyuncusu Nathalie Fay, erkek arkadaşına yumruk attığı için tutuklandı

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Hollywood oyuncusu Nathalie Fay, erkek arkadaşıyla tartışması sonucu tutuklandı. İddiaya göre Fay, NFL maçına gitmek üzereyken erkek arkadaşına yumruk attı. Aile içi şiddet suçlamasıyla gözaltına alındı. Fay, 'The Hangover', 'Old School' gibi filmlerde rol aldı. 2014'ten beri oyunculuk yapmıyor. Şu an emlak sektöründe çalışıyor ve bir şirkette İş Geliştirme Direktörü. Olay, Hollywood'da şok etkisi yarattı ve Fay'in kariyerini etkileyebilir.

"The Hangover" filminin oyuncusu Nathalie Fay, tartışma sırasında erkek arkadaşına yumruk attığı gerekçesi ile tutuklandı.

TMZ'ye göre, 36 yaşındaki Fay (gerçek adı Nathalie Tordion), Cumartesi günü Güney Miami'de gözaltına alındı. Polis, Fay'in erkek arkadaşını yumrukladığı ihbarı üzerine olay yerine geldi.

Brady adlı erkek arkadaşı, NFL maçına gitmek üzereyken Fay'in nerede olduğunu sorguladığını ve sonrasında onu yumrukladığını iddia etti. Brady arabadan kaçtığını söyledi.

Fay, aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklandı. Brady hastaneye gitmeyi reddetti.

Oyuncu, olaylar hakkında sosyal medyada sessiz kalırken, Instagram'da gizemli bir hikaye paylaştı.

Fay, en çok 2009 yapımı "The Hangover" filmindeki Lisa rolüyle tanınıyor. Ayrıca "Old School", "Due Date" ve "Blonde and Blonder" gibi komedilerde de rol aldı.

2014'ten beri oyunculuk yapmayan Fay, 10 yaşında bir oğlun annesi. Şu anda emlak sektöründe çalışıyor ve New York'ta bir şirkette İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapıyor.

'The Hangover' filminin oyuncusu Nathalie Fay, erkek arkadaşına yumruk attığı için tutuklandı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Old School Hollywood Hollywood 3-sayfa 3.Sayfa Magazin Haberler

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