Yeni Superman David Corenswet kimdir, kaç yaşında?

David Corenswet'in kariyeri oldukça yeni ve henüz sınırlı sayıda yapımda yer aldı. Ancak, bu yapımlar arasında önemli rolleri bulunuyor ve özellikle Netflix'in popüler dizilerinden birinde ana karakter olarak yer alması, onun adının daha geniş kitlelerce duyulmasını sağladı. Kariyerinin gelecekte daha da büyümesi ve çeşitlenmesi beklenen David Corenswet kimdir ve kaç yaşında?

DAVID CORENSWET KİMDİR?

David Corenswet, 8 Temmuz 1993 yılında doğmuş bir genç aktördür. Pennsylvania doğumlu olan Corenswet, "The Politician" adlı web şovu ile medyanın dikkatini çekti. Ayrıca 2017 yılında, CBS gösterisi "İlköğretim"de başrol oynadı ve Houston Spivey'in küçük bir karakterini canlandırdı. Geçtiğimiz yıl, internet televizyon dizisi "House of Cards"da Reed rolünü üstlendi. Ayrıca, James Gunn'ın yakında çıkacak DC Studios filmi "Superman: Legacy"de Clark Kent / Superman rolünü üstlendi. Bu film, DC Universe'deki (DCU) ilk canlı aksiyon filmi olacak ve çekimleri 26 Şubat 2024 haftasında başlayacak. David Corenswet, James Gunn'ın yeni filminde Clark Kent rolü için resmi olarak seçildi.

David Corenswet, genç yaşına rağmen başarılı bir oyunculuk kariyeri sürdürmekte ve gelecekte daha da büyük projelerde yer alması beklenmektedir. Özel hayatıyla ilgili ise çok fazla bilgi bulunmamaktadır çünkü genellikle kişisel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih etmektedir.

DAVID CORENSWET KARİYERİ

David Corenswet, 2016 yılında Juilliard'dan mezun olduktan sonra televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak yer almaya başladı. İlk olarak 2018 yılında "House of Cards" dizisinde rol aldı. Daha sonra Ryan Murphy tarafından yaratılan Netflix dizileri "The Politician" (2019–2020) ve "Hollywood" (2020) gibi yapımlarda başrol oynadı. Ayrıca, 2022 yılında "Look Both Ways" ve "Pearl" filmlerinde ve HBO mini dizisi "We Own This City"de de rol aldı. David Corenswet, yetenekli bir aktör olarak kariyerine devam ediyor.