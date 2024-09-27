Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'nin birlikte rol aldığı 'Maria' filminin ilk fragmanı yayınlandı

Duyurulduğu ilk andan itibaren büyük heyecan yaratan "Maria" filmi izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 49 yaşındaki dünyaca ünlü aktris Angelina Jolie'nin efsanevi opera sanatçısı Maria Callas'ı canlandırdığı filmin 27 Kasım'da ABD'de, 11 Aralık'ta da Netflix'te yayınlanması bekleniyor.

DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Maria'nın oyuncu kadrosunda Jolie'ye eşlik eden isimlerin başında usta aktör Haluk Bilginer geliyor. Filmde ayrıca Valeria Golino, Kodi Smit-McPhee ve Pierfrancesco Favino da rol alıyor. İzleyiciler tarafından çok beğenilen film Maria, Venedik Film Festivali kapsamında Sala Grande Tiyatrosu'nda düzenlenen dünya prömiyerinde 8 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı. Pablo Larrain'in yönettiği filmin gösteriminin ardından seyirciler ayağa kalkıp kendisini alkışlarken Jolie de gözyaşlarına hakim olamamıştı.

FİLM İÇİN 7 AY BOYUNCA OPERA EĞİTİMİ ALDI

Venedik Film Festivali'ndeki basın konferansında konuşan Angelina Jolie, rolü için "neredeyse 7 ay" opera şarkıcılığı eğitimi aldığını belirtti. Jolie, "Buradaki herkes biliyor, çok gergindim. Neredeyse 7 ay eğitim aldım çünkü Pablo'yla çalıştığınızda hiçbir şeyi yarım yamalak yapamazsınız. O, en harika şekilde, gerçekten çalışmanızı ve gerçekten öğrenip çalışmanızı talep ediyor," ifadelerini kullandı.

MARİA FİLMİ KONUSU

Peaky Blinders'ın yaratıcısı Steven Knight tarafından kaleme alınan Maria, Callas'ın 1970'lerdeki hayatını anlatıyor. Şilili sinemacı Larraín'in biyografik draması, Yunan asıllı Amerikalı sopranonun, kamuoyunun gözü önündeki ihtişamlı ama çalkantılı hayatının ardından Paris'e çekilmesini konu alıyor. Maria'nın 49 yaşındaki Jolie'yi 15 yıl sonra ilk kez En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar yarışına sokacağına kesin gözüyle bakılıyor.