Üye Girişi
Haberler

Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'nin birlikte rol aldığı "Maria" filminin ilk fragmanı yayınlandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Usta aktör Haluk Bilginer'in Hollywood yıldızı Angelina Jolie'yle başrolü paylaştığı "Maria" filminden ilk fragman geldi. Film, Venedik Film Festivali kapsamında Sala Grande Tiyatrosu'nda düzenlenen dünya prömiyerinde 8 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı.

Duyurulduğu ilk andan itibaren büyük heyecan yaratan "Maria" filmi izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 49 yaşındaki dünyaca ünlü aktris Angelina Jolie'nin efsanevi opera sanatçısı Maria Callas'ı canlandırdığı filmin 27 Kasım'da ABD'de, 11 Aralık'ta da Netflix'te yayınlanması bekleniyor.

Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'nin birlikte rol aldığı 'Maria' filminin ilk fragmanı yayınlandı

DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Maria'nın oyuncu kadrosunda Jolie'ye eşlik eden isimlerin başında usta aktör Haluk Bilginer geliyor. Filmde ayrıca Valeria Golino, Kodi Smit-McPhee ve Pierfrancesco Favino da rol alıyor. İzleyiciler tarafından çok beğenilen film Maria, Venedik Film Festivali kapsamında Sala Grande Tiyatrosu'nda düzenlenen dünya prömiyerinde 8 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı. Pablo Larrain'in yönettiği filmin gösteriminin ardından seyirciler ayağa kalkıp kendisini alkışlarken Jolie de gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'nin birlikte rol aldığı 'Maria' filminin ilk fragmanı yayınlandı

FİLM İÇİN 7 AY BOYUNCA OPERA EĞİTİMİ ALDI

Venedik Film Festivali'ndeki basın konferansında konuşan Angelina Jolie, rolü için "neredeyse 7 ay" opera şarkıcılığı eğitimi aldığını belirtti. Jolie, "Buradaki herkes biliyor, çok gergindim. Neredeyse 7 ay eğitim aldım çünkü Pablo'yla çalıştığınızda hiçbir şeyi yarım yamalak yapamazsınız. O, en harika şekilde, gerçekten çalışmanızı ve gerçekten öğrenip çalışmanızı talep ediyor," ifadelerini kullandı.

Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'nin birlikte rol aldığı 'Maria' filminin ilk fragmanı yayınlandı

MARİA FİLMİ KONUSU

Peaky Blinders'ın yaratıcısı Steven Knight tarafından kaleme alınan Maria, Callas'ın 1970'lerdeki hayatını anlatıyor. Şilili sinemacı Larraín'in biyografik draması, Yunan asıllı Amerikalı sopranonun, kamuoyunun gözü önündeki ihtişamlı ama çalkantılı hayatının ardından Paris'e çekilmesini konu alıyor. Maria'nın 49 yaşındaki Jolie'yi 15 yıl sonra ilk kez En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar yarışına sokacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'nin birlikte rol aldığı
Haberler.com / Ebrar Ünaldı - Kültür Sanat

Venedik Film Festivali Haluk Bilginer Angelina Jolie Kültür Sanat Hollywood Fragman Sinema Dünya

BM'de utanç günü! Elinde on binlerce masumun kanı olan Netanyahu dünyaya sesleniyor

Elinde on binlerce masumun kanı olan Netanyahu dünyaya sesleniyor

 Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

 2 milyon nüfusu olan kentimizde mezar yeri kalmadı! 20 gün sonra defin işlemleri tamamen durabilir

2 milyon nüfusu olan kentimizde mezar yeri kalmadı
Bomba iddia! Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa'da fabrika kuracak

2 otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrikaların kurulacağı iller de neredeyse belli
500

Yorumlar (2)

Mücahit Kılıç:

Bu saatten sonra Ramizle selma düşünsün

3
0
yanıtYanıtla
halil daş:

helal helal abi vallaha sen mükemmel bir sanatçısın

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mürüvvet Başdeğirmen kimdir, neden öldü? Isparta Belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı kimdir? CANLI maç izle! (SİVASSPOR BAŞAKŞEHİR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Sivas Başakşehir maçı nereden izlenir? 28 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Koç, Boğa, Balık burcu yorumu! 28 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Sürat kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sürat kargo dağıtım saatleri! Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 18. bölüm TRT 1 HD izleme linki! Son dakika! İsrail Suriye'ye neden saldırdı? Atletico Madrid- Real Madrid maçı ne zaman? İspanya LaLiga Atletico Madrid- Real Madrid maçı saat kaçta, şifresiz mi? PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: PTT kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT kargo dağıtım saatleri! Şamil Ekinci kimdir? Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun adı Şamil Ekinci oldu! YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Yurtiçi kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yurtiçi kargo dağıtım saatleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });