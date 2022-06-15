Gazeteciler, kendileriyle röportaj yapmayan Can Yaman'ı protesto etti - Haberler

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Gazeteciler, kendileriyle röportaj yapmayan Can Yaman'ı protesto etti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Disney Plus'ın lansmanı için Türkiye'ye gelen Can Yaman, mekanın girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktığı için protesto edildi. Yaman'ın tavırlarına sinirlenerek kameralarını indiren basın mensubu üyeleri, oyuncunun arkasından bağırarak "İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var?" dedi.

Türkiye'deki yayın hayatına başlayan Disney Plus, dün akşam İstanbul'da bir lansman gerçekleştirdi. Ünlü isimlerin akın ettiği geceye Can Yaman damga vurdu.

BASIN MENSUBU GÖRÜNTÜ ALMADI

Uzun süredir İtalya'da yaşayan Can Yaman, lansman için Türkiye'ye geldi. Etkinliğe girişte basın mensupları ile muhatap olmayan Yaman'ın tavrından rahatsız olan gazeteciler tepki gösterdi. Gecce'de yer alan görüntüde; basın mensupları, kendileriyle muhatap olmayan Yaman'ı protesto etti. Salona girerken Yaman'ın çekmek istemeyen gazeteciler, kameraları indirerek "İndirin abi, adam İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var?" dedi.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Can Yaman İtalya Magazin Haberler

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