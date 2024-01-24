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FOX TV'nin yeni adı Now TV oldu

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Uzun yıllardır yayın hayatına devam eden FOX TV'nin adı Now TV olarak değiştirildi. RTÜK, kanalın logo ve isim değişiklik istemini yerinde bularak onayladı.

Yıllar önce yayın hayatına başlayan FOX TV'nin adı ve logosu değişti. Kanalın yeni adı Now TV oldu ve RTÜK tarafından da onaylandı.

Disney grubun FOX'u satın alırken isim hakkını belli bir süre almasından dolayı kanal, isim değişikliğine gitti. Sürenin sonunda dünyanın birçok yerinde izlenen kanalın adı değişti. Gelişmeyi duyuran RTÜK üyesi İlhan Taşçı, X hesabından yaptığı paylaşımda "FOX TV logo değişikliğine gitti artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı" ifadelerini kullandı.

FOX TV'nin adı Now TV olarak değiştirildi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Fox Tv Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Onur Yener:

Hain TV, bölücü TV, Fondaş TV... gibi sizi daha iyi ifade eden bir sürü isim vardı oysaki...

235
418
yanıtYanıtla
nihat gültekin:

Dimi yani Ahaber varken böyle kanallar izleyenler neden var

yanıt211
yanıt76
Umut Yıldırım:

Haklısın gerçekleri söyleyen, tarafsız tv de var bir diğer isimleri olarak..

yanıt124
yanıt58
Uğur Deniz:

Bak A Haber söylemesi yazması kolay izleyin A haberi günlük mutluluk dozunuzu alın hep mutlu gezin

yanıt24
yanıt4
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