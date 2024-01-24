FOX TV'nin yeni adı Now TV oldu

Yıllar önce yayın hayatına başlayan FOX TV'nin adı ve logosu değişti. Kanalın yeni adı Now TV oldu ve RTÜK tarafından da onaylandı.

Disney grubun FOX'u satın alırken isim hakkını belli bir süre almasından dolayı kanal, isim değişikliğine gitti. Sürenin sonunda dünyanın birçok yerinde izlenen kanalın adı değişti. Gelişmeyi duyuran RTÜK üyesi İlhan Taşçı, X hesabından yaptığı paylaşımda "FOX TV logo değişikliğine gitti artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı" ifadelerini kullandı.