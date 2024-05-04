Filmin oyuncuları ve ekibi basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Haber; Hazım ÖZENER

Filmin oyuncuları ve ekibi gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'KÜÇÜKLÜĞÜMÜ DE BEN OYNUYORUM'

Filmin oyuncu kadrosunda olan Mahmut Tuncer, galaya siyah önlük ile gelmesi hakkında "Şimdi diyeceksiniz bu adam neden önlük ile gelmiş? Sportif olsun diye değil, filmin içinde Mahmut Tuncer'in çocukluğunu oynatıyorlar. O da bu yaşta oynatıyorlar. Filmin esprisi bu. Küçüklüğümü de ben oynuyorum. Arkadaşlar montaj yaparken çok eğlenmiş, biz de izlerken eminim eğlenip, güleceğiz. 'Bakkal Amca' bir Mahmut Tuncer eseri. Çocuklar bu şarkıyı dünya sıralamasına taşımışlar. Mahmut Tuncer'in adının geçtiği her yerde üzüntü değil, tebessüm kaplıyor yüzlerini." dedi.

Filmin diğer oyuncusu Necmi Yapıcı ise "Ben senaryoyu okurken çok beğendim. Senaryoyu okuduğumuz anda filmi kafamızda çektik zaten. Ben çok severek kabul ettim. Umarım sinema kazanır." dedi.

'MAHMUT TUNCER'İN SAHNELERİNE ÇOK GÜLDÜM'

Galaya gelenler arasında olan oyuncu Savaş Satış "Biz aynı anda yapımcı Bilal Kalyoncu ile farklı bir film çektik. O da yakında sinemalarda olacak. Bu filmin çekimlerinde ben de yer aldım, izledim bazı sahnelerini. Özellikle Mahmut Tuncer'in sahnelerine çok güldüm. Benim de birkaç projem var. Onları da çok yakında sizler ile paylaşacağım." dedi