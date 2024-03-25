Filiz Akın sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor

Filiz Akın uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyor.

Sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olan Akın, geçen aylarda da şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye yatmış ve taburcu edilmişti.

Filiz Akın son olarak hasta odasında çektirdiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Filiz Akın, "İyi haber... Konsültasyonlar neticesi hastanede iyileşmem için günlerce almam gereken serumla verilen 3 saatlik ilaç yüzünden 5 saat de beklediğimden 8 saatim hastanede geçiyordu.

Şu anda ise ilacı ve tedaviyi evde alabileceğim. Uzun süre ağır antibiyotik verilenlerde boğazda oluşan bakteriyel bir oluşumun yok edilmesi için daha bir 10 günüm daha var sanırım.

Hepimize olabildiğince iyi bir hafta diliyorum" ifadelerini kullandı.