Filiz Akın, oğlu İlker İnanoğlu'na kavuştu

Şimdiye kadar iki kez kanser tedavisi gören Filiz Akın, sağlık durumuyla ilgili endişeleri giderdi. Oğlu İlker İnanoğlu'yla bir araya gelen Akın, moral bulduğunu söyledi.

Şimdiye kadar iki kez kanser tedavisi gören Filiz Akın, geçtiğimiz aylarda "O kadar ilaç ve tedaviye rağmen iyi değilim" demişti. Oyuncunun sağlık durumu hayranlarını endişelendirmişti.

Filiz Akın, ardından "Bir türlü iyileşemedim" diyerek MR çektirmiş ve "Sonuçlara göre endişelenecek durum yokmuş. İlaçlara 5 gün daha devam. Sizlere de dilek ve dualarınız için teşekkür ederken, böyle iyi haberler alacağınız bir gün diliyorum" demişti.

OĞLUNA KAVUŞTU

Akın, son zamanlarda iş yoğunluğu nedeniyle ayrı kaldığı Türker İnanoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu'na kavuştu.

Daha önce gördüğü kemoterapi tedavisi nedeniyle çene kemiğinin birbirine kaynadığını ve bu nedenle zor bir diş tedavisine başlayacağını söyleyen Filiz Akın, oğlunun kendisine moral verdiğini söyledi.