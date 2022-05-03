FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaşınca Demet Akalın'dan yorum gecikmedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaşınca Demet Akalın'dan yorum gecikmedi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, FIFA'nın resmi Twitter hesabından Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına ait görüntüleri paylaşmasına sessiz kalamadı. Kutlamalarda şarkıları çalınan şarkıcı, "Çağırsaydınız canlı okurdum" diyerek çağrıda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Bordo-mavililer, şampiyonluk için ihtiyacı olan 1 puanı almasıyla Süper Lig'de bitime 3 hafta kala resmi olarak şampiyonluğunu ilan etti. Takımın şampiyonluğu Türkiye'nin neredeyse her bölgesinde kutlandı. FIFA da yapılan şampiyonluk kutlamalarına sessiz kalmadı.

"KUTLAMAYA ÇAĞIRSAYDINIZ CANLI OKURDUM"

FIFA'nın resmi Twitter hesabı üzerinden Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini paylaşılarak "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." denildi. Kutlamalarda şarkıları çalınan Demet Akalın ise FIFA'nın paylaşımına sessiz kalamadı. Tweet'i alıntılayan Akalın, "Waow FIFA paylaşmış. Çağırsaydınız canlı okurdum" ifadelerini kullandı.

Akalın'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaşınca Demet Akalın'dan yorum gecikmedi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Demet Akalın, Trabzonspor, Fifa, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title