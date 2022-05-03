FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaşınca Demet Akalın'dan yorum gecikmedi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Bordo-mavililer, şampiyonluk için ihtiyacı olan 1 puanı almasıyla Süper Lig'de bitime 3 hafta kala resmi olarak şampiyonluğunu ilan etti. Takımın şampiyonluğu Türkiye'nin neredeyse her bölgesinde kutlandı. FIFA da yapılan şampiyonluk kutlamalarına sessiz kalmadı.

"KUTLAMAYA ÇAĞIRSAYDINIZ CANLI OKURDUM"

FIFA'nın resmi Twitter hesabı üzerinden Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini paylaşılarak "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." denildi. Kutlamalarda şarkıları çalınan Demet Akalın ise FIFA'nın paylaşımına sessiz kalamadı. Tweet'i alıntılayan Akalın, "Waow FIFA paylaşmış. Çağırsaydınız canlı okurdum" ifadelerini kullandı.

Akalın'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.