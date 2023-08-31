Ferrari Filmi İçin İlk Fragman Yayınlandı

Otomobil dünyasının yapı taşı markalarından biri olan Ferrari'nin Enzo Ferrari'nin hikayesini anlatacak filmi için ilk fragman paylaşıldı. Fragmanda Ferrari'nin duygusal ve profesyonel kariyerine odaklanılıyor. Film, Noel döneminde vizyona girecek.

Otomobil dünyasının yapı taşı markalarından biri olan Ferrari, nihayet beyaz perdeye geliyor. Adam Driver'ın başrolde olduğu ve Michael Mann'in yönetmenliğini yaptığı Ferrari filmi için ilk fragman paylaşıldı. Peki Enzo Ferrari'nin hikayesini anlatacak yapım ne zaman vizyona girecek?

Ferrari filmi hikayesi ve vizyon tarihi

Michael Mann'ın yönettiği Enzo Ferrari biyografisini anlatacak Ferrari filminin ilk fragmanı yayınlandı. Filmde, Ferrari'yi 65, Gucci Ailesi, Star Wars: Güç Uyanıyor gibi filmlerden tanıdığımız Adam Driver canlandıracak.

Fragmanda Ferrari'nin 1957 yılında Laura Ferrari ile olan gergin evliliğinden, arkadaşı Alfonso de Portago'nun ölümüne neden olan trajik Mille Miglia yarış kazasına kadar birçok sahne eşlik ediyor. İlk fragman, Enzo Ferrari'nin hem duygusal hem de profesyonel kariyerine odaklanıyor.

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Filmin başrollerinde Adam Driver, Penelope Cruz yer alıyorken; oyuncu kadrosunda ise Shailene Woodley, Jack O'Connell ve Patrick Dempsey gibi isimler bulunuyor. Yönetmen koltuğunda oturan Michael Mann"ın ise Büyük Hesaplaşma, Tetikçinin Gecesi ve Son Mohikan gibi popüler filmleri bulunuyor.

Çekimleri İtalya'da gerçekleştirilen filmin, sadece sinemalarda gösterime gireceği belirtildi. Net bir vizyon tarihi verilmemiş olsa da, Noel döneminde çıkış yapacağı belirtildi. Bu da 2023'ün son haftasında beyaz perdeye geleceğini gösteriyor.

Fragmandaki adrenalin dolu yarış sahnelerine ve Adam Driver'ın performansına bakılırsa, otomobil meraklıları için oldukça dikkat çeken bir film olacak gibi duruyor.

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