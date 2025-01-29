Babasıyla davalık olmuştu... Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur mağazasını kapattı

Arabesk müziğin usta sanatçılarından Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, babasıyla davalık olduğu mağazasını kapattı.

"Hatıran Yeter", "Nisan Yağmuru", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi", "Bana da Söyle", "Çeşme" ve "Huzurum Kalmadı" gibi şarkılarıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kuran Ferdi Tayfur, son dönemde kızı Tuğçe ile yaşadığı tartışmalarla gündeme geliyordu.

Tayfur, karaciğer ve böbrek yetmezliği tedavisi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MAZAĞASINI KAPATTI

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ise babasının vefatıyla birlikte mağazasını kapattı. Tabelası sökülen ve içi boşaltılan mağazanın neden kapatıldığı henüz bilinmiyor.

DAVALIK OLMUŞLARDI

Tuğçe Tayfur, bu mağazalar nedeniyle babası Ferdi Tayfur ile davalık olmuştu. Sanatçı, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmaması için dava açmıştı.