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Fenomen Yasin Obuz hakkında yasa dışı bahisten yakalama kararı

Fenomen Yasin Obuz hakkında yasa dışı bahisten yakalama kararı
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Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi sonrası yürütülen yasa dışı bahis teşvik soruşturması sürüyor. Bu kapsamda, sosyal medya fenomeni Yasin Obuz'un da yasa dışı bahis ve kumar reklamları paylaştığı ve suç işlediği belirtildi. Instagram hesabından yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönlendiren paylaşımlar yapan Obuz için savcılık gözaltı kararı çıkardı. Fakat Obuz'un 5 Kasım tarihinde yurtdışına çıktığı tespit edildi ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ev hapsine çarptırılmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, yarışma programlarında yarışarak ün kazanan Fenomen Yasin Obuz'un da sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis ve kumar reklamları paylaşarak suç işlediği ve soruşturmada şüpheli olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada yaklaşık bir milyon takipçisi bulunan fenomenin hesaplarını inceleme altına alan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü suç teşkil edecek paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

ÜNLÜ FENOMEN YASA DIŞI SİTELERE YÖNLENDİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yasin Obuz'un Instagram isimli sosyal medya platformunda kendi adına oluşturulan hesaptan 3 adet yasa dışı bahis ve kumar sitesini paylaşarak kumarı özendirici ve teşvik edici içeriklerde bulunduğu belirlendi. Emniyet güçlerinin çalışmasının ardından söz konusu paylaşımlar sonrası savcılık fenomenin gözaltına alınmasına karar verdi.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Adresinde bulunamayan Yasin Obuz'un, yapılan incelemelerde 5 Kasım tarihinde yurtdışına çıktığı tespit edildi. Savcılık ünlü fenomen hakkında yakalama kararı çıkararak bulunduğu yerden alınıp ifadeye getirilmesini istedi.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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