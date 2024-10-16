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Adriana Lima, 19 yıl sonra Victoria's Secret defilesine çıkıp fırtına gibi esti

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Son dönemde hem aldığı kilolar hem de yüzündeki değişimlerle sık sık adından söz ettiren ünlü manken Adriana Lima yıllar sonra Victoria's Secret defilesiyle podyumlara geri döndü. Ünlü modelin fazla kilolarından kurtulmuş olması dikkatlerden kaçmadı.

2022 yılında üçüncü çocuğu Cyan'i dünyaya getiren ünlü model Adriana Lima, hamilelik kiloları sebebi ile sık sık adından söz ettiriyordu. Aldığı kilolar ve yüzündeki değişimle çok konuşulan ünlü model, eski günlerine dönüş sinyalleri verdi.

"RESMEN ÖZÜNE DÖNMÜŞ"

Gösteri dünyasının en ünlü şovu "Victoria's Secret Fashion Show " uzun bir aradan sonra yeni bir formatta geri döndü. "Meleklerin" yürüdüğü ikonik Victoria's Secret defilesi 6 yıl sonra ilk kez düzenlendi. 19 yıl sonra Victoria's Secret defilesinde boy gösteren ünlü modeli podyumda görenler "Efsane geri dönmüş", "Resmen özüne dönmüş", "Harika görünüyor", "Yine olay" gibi yorumlar yapıldı.

İşte o görüntüleri

Adriana Lima, 19 yıl sonra Victoria's Secret defilesine çıkıp fırtına gibi esti
Kaynak: Haberler.com / Magazin

Adriana Lima Fırtına Magazin Moda

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Yorumlar (2)

Zübükzade:

Maşallah yavrum çok iyi

6
7
yanıtYanıtla
Sinan Bulduk:

Hormonlu sergene dönmüş

0
2
yanıtYanıtla
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