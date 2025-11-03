Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumu yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda evinde aniden fenalaşarak kalp krizi geçiren 59 yaşındaki sanatçı, kalbi 20 dakika durduktan sonra yapılan CPR müdahalesiyle hayata döndürülmüştü. Günlerdir yoğun bakımda uyutulan Ürek hakkında "öldü" iddiaları geçtiğimiz günlerde yalanlanmıştı.

BEYİN SAPINDA HASAR İDDİASI

Fatih Ürek'in kalp krizi sonrası beyin sapında hasar oluştuğu yönündeki iddialar gündeme gelirken, sağlık ekibinin tedaviyi titizlikle sürdürdüğü bildirildi. Ünlü televizyon sunucusu Ece Erken, sanatçının son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada "Hâlâ uyutuluyor. Yanında kimse yok çünkü yapılabilecek bir şey olmadığı için kimse istenmiyormuş. Dualarımız Fatih ile" ifadelerini kullandı.

AVUKATINDAN RESMİ AÇIKLAMA

Sanatçının avukatı tarafından yapılan açıklamada, Fatih Ürek'in sağlık mücadelesinin sürdüğü belirtilerek şu ifadeler yer aldı, "Müvekkilim Fatih Ürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabilliğini korumakta olup, buna ilişkin açıklamalar yalnızca tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır." Avukat ayrıca, bazı medya organlarında çıkan asılsız haberlerin sanatçının ailesini üzdüğünü vurguladı, "Bir insanın yaşam mücadelesi, kimsenin şov ve reyting malzemesi olamaz. Süreç boyunca ahlak sınırlarını aşan, insan onurunu zedeleyen haberlerle muhatap olunmuştur."