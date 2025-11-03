Haberler

Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı
Güncelleme:
Kalp krizi sonrası 20 dakika duran kalbi yeniden çalıştırılan ünlü sanatçı Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Hâlâ uyutulan Ürek'in durumuyla ilgili konuşan Ece Erken, "Yanında kimse yok, çünkü yapılabilecek bir şey yokmuş. Dualarımız Fatih ile" diyerek sevenlerine umutlu ama temkinli bir mesaj verdi.

  • Fatih Ürek, kalp krizi sonrası kalbi 20 dakika durduktan sonra CPR müdahalesiyle hayata döndürüldü.
  • Fatih Ürek, yoğun bakımda uyutulmaya devam ediyor ve beyin sapında hasar oluştuğu iddia ediliyor.
  • Fatih Ürek'in sağlık durumu stabil ve tedavi süreci hastane ile menajeri Mert Siliv tarafından yönetiliyor.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumu yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda evinde aniden fenalaşarak kalp krizi geçiren 59 yaşındaki sanatçı, kalbi 20 dakika durduktan sonra yapılan CPR müdahalesiyle hayata döndürülmüştü. Günlerdir yoğun bakımda uyutulan Ürek hakkında "öldü" iddiaları geçtiğimiz günlerde yalanlanmıştı.

BEYİN SAPINDA HASAR İDDİASI

Fatih Ürek'in kalp krizi sonrası beyin sapında hasar oluştuğu yönündeki iddialar gündeme gelirken, sağlık ekibinin tedaviyi titizlikle sürdürdüğü bildirildi. Ünlü televizyon sunucusu Ece Erken, sanatçının son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada "Hâlâ uyutuluyor. Yanında kimse yok çünkü yapılabilecek bir şey olmadığı için kimse istenmiyormuş. Dualarımız Fatih ile" ifadelerini kullandı.

AVUKATINDAN RESMİ AÇIKLAMA

Sanatçının avukatı tarafından yapılan açıklamada, Fatih Ürek'in sağlık mücadelesinin sürdüğü belirtilerek şu ifadeler yer aldı, "Müvekkilim Fatih Ürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabilliğini korumakta olup, buna ilişkin açıklamalar yalnızca tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır." Avukat ayrıca, bazı medya organlarında çıkan asılsız haberlerin sanatçının ailesini üzdüğünü vurguladı, "Bir insanın yaşam mücadelesi, kimsenin şov ve reyting malzemesi olamaz. Süreç boyunca ahlak sınırlarını aşan, insan onurunu zedeleyen haberlerle muhatap olunmuştur."

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
