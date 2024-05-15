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Fatih Kısaparmak: Lüks mekanlara çıkmam, halkımla buluşmayı tercih ederim

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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Fatih Kısaparmak, ödül gecesinde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ünlü isim, lüks mekanlara çıkmayıp halkıyla buluşmayı tercih ettiğini söyledi.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Fatih Kısaparmak önceki akşam Maltepe Üniversitesi'ndeki bir ödül gecesine katıldı.

Muhabirlerin "Sizi sahnelerde göremiyoruz" yorumu üzerine sadece halk konserleri verdiğini söyleyen ünlü isim sözleriyle dikkat çekti.

Kısaparmak "Anadolu'yu gezip halkımla kavuşmayı tercih ediyorum. Lüks bir mekana, 3-5 milyon TL verseler çıkmam.

Ben de gariban çocuğuydum. Benim konserlerime cebine 20 lira koyan biri gelebilmeli" diye sitem etti.

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Kısaparmak son olarak Mustafa Keser'in hedefindeydi. Keser "Fatih Kısaparmak, kendi kendine 'Türkü Baba' lakabı taktı.

Türkü babalık ona kalana kadar önünde bin tane adam var. O türkü baba olacak en son adam hatta baba bile olamaz" diyerek şoke etmişti.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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