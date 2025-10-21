Haberler

Farkında olmadan ünlü oyuncu Hazal Şenel'in resimlerini çekti

Farkında olmadan ünlü oyuncu Hazal Şenel'in resimlerini çekti
Güncelleme:
Farkında olmadan ünlü oyuncu Hazal Şenel'in resimlerini çekti
Bir sokak fotoğrafçısı, Selena dizisinde oynadığı Kıvılcım karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Hazal Şenel'in fotoğraflarını çekti. Fotoğrafçı, Şenel'i ilk başta tanımazken, ünlü ismin bir kafede garsonluk yaptığı görüldü.

Selena dizisinde canlandırdığı "Kıvılcım" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Hazal Şenel, sıra dışı bir şekilde görüntülenerek gündeme geldi.

SOKAK FOTOĞRAFÇISININ RESİMLERİNİ ÇEKTİĞİ KİŞİ HAZAL ŞENEL ÇIKTI

Bir sokak fotoğrafçısı tarafından çekilen fotoğraflarda, ünlü ismin bir kafede garsonluk yaptığı görüldü. Fotoğrafçı ilk başta Şenel'i tanımadı. Şenel'in, oyunculuk kariyerinin yanı sıra farklı bir işte çalışması dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
