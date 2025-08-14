Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten boşanma iddialarına ilk yanıt

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten boşanma iddialarına ilk yanıt
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fahriye Evcen'in Instagram profilinden "Özçivit" soyadının kısa süreliğine kaybolması, boşanma iddialarını alevlendirdi. Ancak soyadının kısa süre sonra geri gelmesi, durumun teknik bir aksaklıktan kaynaklanmış olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Günler sonra Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, otomobilde birlikte verdikleri samimi pozlarla dedikodulara fotoğraflı yanıt verdi.

Türk televizyonunun en gözde çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında "Çalıkuşu" dizisinin setinde başlayan aşklarını 2017'de görkemli bir düğünle evlilikle taçlandırmıştı. Mutluluklarını iki çocukla süsleyen çift, 2019'da ilk oğulları Karan'ı, 2023 yılının ocak ayında ise Kerem'i kucaklarına almıştı.

Uzun süredir "örnek çift" olarak anılan ikili, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşan iddialarla gündeme geldi. Çeşitli hesaplarda, evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı öne sürüldü. Bu söylentileri alevlendiren gelişme ise Fahriye Evcen'in Instagram profilinde yer alan "Özçivit" soyadını kaldırması oldu.

TEKNİK AKSAKLIK İDDİASI

Ancak bu durumun teknik bir aksaklıktan kaynaklanmış olabileceği de konuşulan ihtimaller arasında. Instagram'da zaman zaman yaşanan senkronizasyon hataları veya geçici görünürlük sorunları, profil bilgilerinin anlık olarak silinmiş gibi görünmesine yol açabiliyor. Nitekim Evcen'in "Özçivit" soyadını kaldırmasının ardından kısa süre içinde profilinde tekrar görünmesi, bunun planlı bir değişiklikten çok teknik bir sorun olabileceğini düşündürdü.

BOŞANMA İDDİALARINA FOTOĞRAFLI YANIT

Gözler ünlü çifte çevrilmişken, iddialara yanıt niteliğinde bir paylaşım geldi. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, günler sonra otomobil içinde birlikte verdikleri pozları peş peşe Instagram hesaplarından yayınladı. Samimi kareler, hem hayranlarını sevindirdi hem de "Aşk devam ediyor" mesajı olarak yorumlandı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten boşanma dddialarına ilk yanıt geldi

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçeceği iddia edilen 9 belediye başkanı

Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçecek 9 belediye başkanı
Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu

Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı

Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş

Savcı, Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş! İşte verdiği yanıt
Hatay ve Mersin'de orman yangınları ikinci günde! Ekipler alevlerin arasında kaldı

2 ilde orman yangınları 2. günde! Yorgun düşen ekipler böyle dinlendi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıLale:

Sevimsiz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKral Cıplak:

samimiyetsiz , menfaat evliliği

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti

Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti
89 yaşına giren Gönül Yazar'ın yeni yaş dileği herkesi şaşırttı

Doğum gününde herkesin istediğinin tam tersini diledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.