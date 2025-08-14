Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten boşanma iddialarına ilk yanıt

Türk televizyonunun en gözde çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında "Çalıkuşu" dizisinin setinde başlayan aşklarını 2017'de görkemli bir düğünle evlilikle taçlandırmıştı. Mutluluklarını iki çocukla süsleyen çift, 2019'da ilk oğulları Karan'ı, 2023 yılının ocak ayında ise Kerem'i kucaklarına almıştı.

Uzun süredir "örnek çift" olarak anılan ikili, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşan iddialarla gündeme geldi. Çeşitli hesaplarda, evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı öne sürüldü. Bu söylentileri alevlendiren gelişme ise Fahriye Evcen'in Instagram profilinde yer alan "Özçivit" soyadını kaldırması oldu.

TEKNİK AKSAKLIK İDDİASI

Ancak bu durumun teknik bir aksaklıktan kaynaklanmış olabileceği de konuşulan ihtimaller arasında. Instagram'da zaman zaman yaşanan senkronizasyon hataları veya geçici görünürlük sorunları, profil bilgilerinin anlık olarak silinmiş gibi görünmesine yol açabiliyor. Nitekim Evcen'in "Özçivit" soyadını kaldırmasının ardından kısa süre içinde profilinde tekrar görünmesi, bunun planlı bir değişiklikten çok teknik bir sorun olabileceğini düşündürdü.

BOŞANMA İDDİALARINA FOTOĞRAFLI YANIT

Gözler ünlü çifte çevrilmişken, iddialara yanıt niteliğinde bir paylaşım geldi. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, günler sonra otomobil içinde birlikte verdikleri pozları peş peşe Instagram hesaplarından yayınladı. Samimi kareler, hem hayranlarını sevindirdi hem de "Aşk devam ediyor" mesajı olarak yorumlandı.