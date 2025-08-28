Fahriye Evcen ve Burak Özçivit oğulları Karan'ı ilkokula yazdırdı

Uzun yıllardır "örnek çift" olarak anılan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, son haftalarda ayrılık söylentileriyle gündemdeydi. İddiaya göre; çiftin evinde yaşanan tartışmalar çevredekilere kadar yansımış, tatil sürecinde de gerginliklerin devam ettiği öne sürülmüştü. Sosyal medyada sıkça konuşulan bu söylentiler, ikilinin evliliklerinde ciddi sorunlar yaşadığı yönünde yorumlara neden olmuştu.

AYRILIK HABERLERİNİ YALANLADILAR

Hakkında çıkan boşanma haberlerine karşı sessiz kalmayan Evcen ve Özçivit, bu iddiaları doğrudan yalanladı. Zaman zaman birlikte verdikleri pozlarla sosyal medya üzerinden ilişkilerinin yolunda gittiği mesajını vermeyi ihmal etmediler.

KARAN İLKOKULLU OLDU

Tüm bu iddiaların ardından çift, geçtiğimiz gün oğulları Karan'ın ilkokul kaydı için birlikte görüntülendi. Geçen yıl anaokuluna başlayan Karan, bu yıl ilkokula adım attı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğullarına kayıt işlemlerinde eşlik etti.

Kayıt sonrası ailece verdikleri pozlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Evcen, paylaştığı kareye, "Yolun hep açık olsun oğlum. Seni çok seviyoruz" notunu düştü.

MUTLU AİLE TABLOSU

Boşanacakları iddia edilen çiftin bu neşeli halleri, iddiaların aksine mutlu bir aile portresi çizdi. 2013 yılında tanışıp 2017'de evlenen çift, 2019'da Karan'ı, 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı. Son görüntüleriyle hem kamuoyuna hem de takipçilerine "birlikte ve güçlü" mesajı verdiler.