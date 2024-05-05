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Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi

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Türk dizi tarihinin en iyi dizileri arasında gösterilen 'Ezel' dizisinin oyuncuları, yönetmen Cem Karcı'nın doğum günü için bir araya geldi. Dizide yardımcı yönetmen koltuğunda oturan Cem Karcı'nın doğum günü için bir araya gelen ekip, beyazlara bürünerek hatıra fotoğrafı çekti. Ancak başrol oyuncuları Yiğit Özşener ve Cansu Dere'nin yokluğu dikkat çekti.

Türk dizi tarihinin en iyi dizileri arasında gösterilen "Ezel" dizisinin oyuncuları, yönetmen Cem Karcı'nın doğum günü için yıllar sonra bir araya geldi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Dizide yardımcı yönetmen koltuğunda oturan Cem Karcı'nın doğum günü için bir araya gelen ekibin çektiği hatıra fotoğrafını, dizide Eyşan karakterinin kız kardeşi Bahar'ı canlandıran Sedef Avcı sosyal medya hesabında paylaştı. Ekip, parti konsepti gereği beyazlara bürünmüştü.

CANSU DERE VE YİĞİT ÖZŞENER

Fotoğrafta hemen hemen tüm kadro vardı, ancak başrol oyuncularından Yiğit Özşener ve Cansu Dere'nin yokluğu dikkat çekti. Sedef Avcı yaptığı paylaşıma "Ezel on the rocks. İyi ki doğdun Cem" notunu yazdı.

Gözler o iki ismi aradı! Ezel kadrosu yıllar sonra bir arada

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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