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Eylül'de Tatile Çıktı! Bikinili Pozları Dikkat Çekti

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Eylül'de Tatile Çıktı! Bikinili Pozları Dikkat Çekti

Aşk Mantık İntikam dizisinde Gaye karakterine hayat veren Gözde Duru, Eylül ayında tatile çıktı. Bodrum'da tatil yapan güzel oyuncunun bikinili pozları dikkat çekti.

Al Yazmalım, Umutsuz Ev Kadınları, Deniz Yıldızı, Beni Affet, Can Kırıkları gibi projelerde yer alan ve en son Aşk Mantık İntikam'da Gaye karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gözde Duru, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Bodrum'da tatil yapan Duru, bikinili fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınladı.

Fit vücuduyla dikkat çeken Duru'nun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Can Kırıkları Dizisi Desperate housewives Aşk Mantık İntikam Bodrum Magazin Haberler

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