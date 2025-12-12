Haberler

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Güncelleme:
Yıldız Asyalı, eşinden gördüğü şiddet nedeniyle büyük korku yaşadığını açıkladı. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşinin evinin önüne geldiğini söyleyen Asyalı, yaptığı son paylaşımda "Umarım başıma kötü bir şey gelmez" diyerek yardım çağrısında bulundu.

  • Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini açıkladı.
  • Yıldız Asyalı, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşinin kendisine yaklaşmaya çalıştığını belirtti.
  • Yıldız Asyalı, eşinden korktuğunu ve başına kötü şeyler gelmesinden endişe ettiğini ifade etti.

Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, mayıs ayında evlendiği eşi Mustafa Semih Demirci ile ilgili paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde "Eşim tarafından darp edildim" diyerek yaşadığı şiddeti açıklayan Asyalı, son paylaşımıyla korkusunun arttığını ve durumun ciddi boyut kazandığını ifade etti.

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

"UMARIM BAŞIMA KÖTÜ ŞEYLER GELMEZ"

Asyalı, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Demirci'nin kendisine yaklaşmaya çalıştığını belirterek, "Yaklaşık 5 saat sonra kapımızın önüne geldi. Korkumuzdan annem ve babamın evindeyiz. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hâlâ neredeysem oraya gelmeye çalışıyor" dedi.

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Yeni açıklamasında da tedirginliğini dile getiren Asyalı, "Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bu insandan korktuğumu yine, yine dile getiriyorum. Lütfen dikkat edelim. Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

title