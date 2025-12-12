Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, mayıs ayında evlendiği eşi Mustafa Semih Demirci ile ilgili paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde "Eşim tarafından darp edildim" diyerek yaşadığı şiddeti açıklayan Asyalı, son paylaşımıyla korkusunun arttığını ve durumun ciddi boyut kazandığını ifade etti.

"UMARIM BAŞIMA KÖTÜ ŞEYLER GELMEZ"

Asyalı, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Demirci'nin kendisine yaklaşmaya çalıştığını belirterek, "Yaklaşık 5 saat sonra kapımızın önüne geldi. Korkumuzdan annem ve babamın evindeyiz. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hâlâ neredeysem oraya gelmeye çalışıyor" dedi.

Yeni açıklamasında da tedirginliğini dile getiren Asyalı, "Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bu insandan korktuğumu yine, yine dile getiriyorum. Lütfen dikkat edelim. Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.