Evli bir adamla ilişkisi olduğu ortaya çıkan Japonya güzeli tacını geri vermek zorunda kaldı

Japonya'da düzenlenen güzellik yarışmasını kazanan Ukrayna doğumlu Karolina Shiino, bir gazetenin evli bir doktorla ilişkisini ortaya çıkarmasıyla tacını bıraktı. Shiino, kökeni nedeniyle tartışma yarattı. Özür dileyerek tacı geri verdi.

Japonya'da düzenlenen güzellik yarışmasını kazanan Ukrayna doğumlu Karolina Shiino, bir gazetenin evli bir doktorla ilişkisini ortaya çıkarmasının ardından tacını bırakmak zorunda kaldı.

26 yaşındaki Shiino, iki hafta önce Japonya'nın güzellik kraliçesi seçilmişti, ancak kazanması kökeninden dolayı kamuoyunda tartışma yarattı. Bazıları doğal olarak vatandaşlığına sahip olanın tacını takmasını alkışlarken, diğerleri geleneksel Japon güzellik ideallerini temsil etmediğini belirtti. Tartışmaların ortasında, yerel bir dergi, Karolina'nın evli bir adamla olan ilişkisini ortaya çıkardı.

Shukan Bunshun tarafından yayınlanan haberde,Shiino'nun evli bir doktorla ilişki içinde olduğunu iddia etti. Adam herhangi bir yorum yapmadı. Yarışma organizatörleri, ilk açıklamalarındaShiino'nun evli bir adamla ilişkisi olduğunu bilmediklerini söyledi. Fakat daha sonra her şeyden haberleri olduğunu itiraf etti.

Tacını geri verenShiino, yaptığı açıklamada özür diledi. Özür açıklamasında şunları ifade etti;

"Yarattığım büyük sorun ve beni destekleyenleri aldattığım içingerçekten üzgünüm," dedi. Shiino'yu 22 Ocak'ta tacı giyen ilk Avrupalı kökenli kişi olmuştu. Ukrayna'da doğduktan sonra annesiyle beş yaşındayken Japonya'ya taşınmış ve üvey babasının Japon soyadını almıştı. Akıcı Japonca konuşup yazıyor ve 2022'deJapon vatandaşı oldu. Unvanı aldığında, konuşmasında şunları söylemişti: "Birçok kez Japon olarak kabul edilmedim, ancak bugün Japon olarak tanındığım için dolu dolu minnet duyuyorum."