Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti
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Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti
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Eşref Rüya bu akşam sezon finaliyle veda ediyor. Final öncesi sette bir araya gelen ekip, başrol Demet Özdemir'e anlam yüklü bir sürpriz yaptı. Üzerinde "Üstesinden gelemezsin denilen her şeyin içinden geçtin. Show şimdi başlıyor" yazılı pastayla duygusal anlar yaşandı. Demet Özdemir'e uzatılan pastadaki sözler, bir sezonun özeti gibiydi.

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı "Eşref Rüya" dizisi, bu akşam sezon finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. Sezonun kapanış bölümünden önce ekip, sette özel bir kutlama organize ederek yoğun geçen dönemi keyifli bir etkinlikle noktaladı.

"SHOW ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Kutlama gecesinde en dikkat çeken anlardan biri, başrol oyuncusu Demet Özdemir'e yapılan sürprizdi. Set arkadaşları, Özdemir için üzerinde anlamlı bir mesaj bulunan özel bir pasta hazırlattı. Pastayı keserken duygusal anlar yaşayan güzel oyuncu, bu özel dakikaları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Pastanın üzerinde yazan mesaj ise takipçilerin ve hayranların ilgisini çekti. Ekip arkadaşlarının Özdemir için yazdığı notta şu ifadeler yer aldı, "Üstesinden gelemezsin denilen her şeyin içinden geçtin. Show şimdi başlıyor." Demet Özdemir'in bu paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Dizi ekibinin samimi anları sosyal medyada da gündem oldu.

Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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