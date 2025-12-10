Haberler

Eşref Rüya'da Kadir Yanık Dansı Viral Oldu

Güncelleme:
KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın Kadir Yanık karakterinin dans sahnesi, sosyal medya platformlarında büyük bir yankı uyandırdı. Görkem Sevindik'in performansı hem izleyicilerden tam not aldı hem de #KadirYanıkDansChallenge akımını başlattı.

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın son bölümündeki sürpriz sahne, sanal medyanın gündemine oturdu. Görkem Sevindik'in hayat verdiği Kadir Yanık karakterinin enerjik dans performansı, kısa sürede viral oldu.

Eşref Rüya'nın son bölümünde Görkem Sevindik'in canlandırdığı Kadir Yanık'ın viral olan dans sahnesi sanal medyayı salladı. Sahnenin etkisini artıran en önemli detaylardan biri de Sevindik'in doğal ve güçlü oyunculuğu oldu. Sevindik'in sahnedeki tepkileri, duygusal geçişleri ve eğlenceli performansı izleyicilerden tam not aldı.

RAGGA OKTAY: LİSTELERE GİRERKEN BEN

Viral dansın fon müziği, Ragga Oktay'ın 2015'te çıkan 'Yeniden' şarkısı oldu. Şarkının dizide kullanılmasının ardından YouTube dinlenmesi 30 milyona yaklaştı. Ragga Oktay da Instagram hesabından sahneyi 'Listelere girerken ben' notuyla paylaşarak akıma destek verdi.

'KADİR YANIK DANSI' REKOR KIRDI

Sahnenin yayınlanmasıyla sosyal medya kullanıcıları da harekete geçti. TikTok ve Instagram'da #KadirYanıkDansChallenge etiketiyle binlerce video paylaşıldı ve akım kısa sürede trend listelerinin zirvesine yerleşti. Belediye işçilerinden ev hanımlarına, mutfaktaki aşçılardan otobüsteki yolculara kadar her kesimden insanın katıldığı akım sayesinde 'Kadir Baba' karakteri, sevgiyle benimsendi.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, sürprizlerle dolu yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
