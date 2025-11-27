Haberler

Eşref Rüya'da Müslüm Gürses Sürprizi

Güncelleme:
KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da bu akşamki bölümde Müslüm Gürses'in 'Seni Yazdım' şarkısını seslendiren Yetimler dikkat çekti. İzleyiciler, sahnedeki performansın ardından sosyal medyada yorum yaparak büyük beğeni gösterdi.

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın bu akşamki bölümünde izleyicileri Müslüm Gürses sürprizi bekliyor. Daha önce 'Kehribar' şarkısındaki performanslarıyla viral olan Yetimler, bu kez Müslüm Baba'nın 'Seni Yazdım' adlı eserini seslendirdi. Dinçer'in yanında kendisini madara ettiği için Nisan'dan ayrılan Eşref'in efkar dağıttığı sahnede Gürdal (Necip Memili), Müslüm (Tolga Tekin) ve Faruk (Ahmet Rıfat Şungar), 'Seni Yazdım'ı söyledi.

'BÖYLE BİR AŞK GÖRÜLMEMİŞ DÜNYADA'

Eşref Rüya'nın yeni bölüm ön izlemesi sosyal medyayı salladı. Yetimler'in felekten bir gece çaldığı sahne yayınlanır yayınlanmaz izlenme rekoru kırdı. Gürdal, Müslüm ve Faruk'un seslendirdiği; Eşref'in ise onları dinlerken adeta rüyaya daldığı anlara yorum yağdı. İzleyiciler 'Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Ne geçmişte ne de bundan sonra da. Arasalar bulamazlar rüyada. Göremezler, seni yazdım kalbime' sözlerinin Eşref'le Nisan'a yazıldığı konusunda birleşti.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
