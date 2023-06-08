Esra Ezmeci'nin verdiği tavsiye Nur Viral'i utandırdı: Reklama gidelim

Sosyal medya hesabından takipçilerine verdiği tavsiyelerle adından söz ettiren Klinik Psikolog Esra Ezmeci, bu kez verdiği tavsiyelerle programına konuk olduğu Nur Viral'i utandırdı.

"OMZUNU VE ELİNİ SIKACAKSIN"

Nur Viral, programında konuk ettiği Ezmeci'ye çapalamanın detaylarını sordu. Ezmeci, bu soruya, "Güzel sözler mesela... Ama sessiz. Omzunu ve elini sıkacaksın. Seni seviyorum, bana sımsıkı sarılmanı istiyorum diyeceksin" yanıtını verdi.

"OKŞUYORSUN ADAMI"

Bu sözlerin devamında Nur Viral "Adam demezse neden elimi sıkıyorsun?" sorusunu sordu. Viral'in bu çıkışı sonrası yeniden söze giren Ezmeci, "Okşuyorsun adamı, masaj yapıyorsun" ifadelerini kullandı.

UTANDI, "REKLAMA GİDELİM" DEDİ

Viral bu anlarda ne diyeceğini bilemeyerek gülümsedi ve "Reklama gidelim" dedi. Reklam sonrasında ise çapalamayı Nur Viral'in ellerinde canlandırma yaparak gösteren Ezmeci, "Okşa, öp, iyi hissettirecek şeyi bilirsiniz. Güzel güzel konuşun" diyerek tavsiye verdi. Nur Viral ise "Ben bunları söylerken gülerim" dedi.