Esra Ezmeci'nin verdiği tavsiye Nur Viral'i utandırdı: Reklama gidelim
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Klinik Psikolog Esra Ezmeci, canlı yayına telefonla bağlanan izleyicilere tavsiyeler verirken söyledikleriyle Nur Viral'i utandırdı. Ezmeci'nin tavsiyeleri karşısında ne yapacağını bilemeyen Viral, reklama gitmek zorunda kaldı.
Sosyal medya hesabından takipçilerine verdiği tavsiyelerle adından söz ettiren Klinik Psikolog Esra Ezmeci, bu kez verdiği tavsiyelerle programına konuk olduğu Nur Viral'i utandırdı.
Nur Viral, programında konuk ettiği Ezmeci'ye çapalamanın detaylarını sordu. Ezmeci, bu soruya, "Güzel sözler mesela... Ama sessiz. Omzunu ve elini sıkacaksın. Seni seviyorum, bana sımsıkı sarılmanı istiyorum diyeceksin" yanıtını verdi.
Bu sözlerin devamında Nur Viral "Adam demezse neden elimi sıkıyorsun?" sorusunu sordu. Viral'in bu çıkışı sonrası yeniden söze giren Ezmeci, "Okşuyorsun adamı, masaj yapıyorsun" ifadelerini kullandı.
Viral bu anlarda ne diyeceğini bilemeyerek gülümsedi ve "Reklama gidelim" dedi. Reklam sonrasında ise çapalamayı Nur Viral'in ellerinde canlandırma yaparak gösteren Ezmeci, "Okşa, öp, iyi hissettirecek şeyi bilirsiniz. Güzel güzel konuşun" diyerek tavsiye verdi. Nur Viral ise "Ben bunları söylerken gülerim" dedi.