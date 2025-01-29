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Eski dostların arası açıldı! İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler

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Fatih Portakal'ın gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan ile ilgili sözlerine bir tepki de İsmail Küçükkaya'dan geldi. Küçükkaya, "Barış Pehlivan'ın gazeteciliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Fatih orada zamanlama ve içerik itibarıyla çok büyük bir hata yaptı" diyerek "Dostum" dediği Portakal'a tepki gösterdi.

Önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "turpun büyüğü" diyerek Esenyurt ve Beşiktaş Belediyesi hakkında raporlar yazan bilirkişinin ismini açıklamasının ardından, İmamoğlu'nun açıkladığı bilirkişi ile görüşerek kamuoyuyla paylaşan gazeteci ve Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçu iddiasıyla gözaltına alındı.

FATİH PORTAKAL'IN YORUMU OLAY OLDU

Bu olayın yankıları sürerken Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Barış Pehlivan'ın yaptığını doğru bulmadığını ifade eden Portakal, "Barış çok iyi bir gazeteci olabilir ama o bilirkişiyle yapmış olduğu konuşmayı etrafındakilere dinletsin. Ve o kişinin 'Ben Halk TV'ye çıkmak, yayınlanmasını istemiyorum' demesi dahi, hatta alenen dinlendiği yerde, adresini sorması ve bunu daha sonra nasıl bir editöryel masaları var bilmiyorum ama bunu istemeyen bir kişinin bu söylemi üzerine bile eğer bunu yayınlıyorsanız bu bir hata, yanlış, yapmamanız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

BİR TEPKİ DE İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN

Sosyal medyada büyük ses getiren bu eleştiri muhalif kesimin büyük tepkisini çekerken dikkat çeken bir değerlendirmede İsmail Küçükkaya'dan geldi. "Onların gazeteciliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir" diyen Küçükkaya, "Barış Pehlivan'ın gazeteciliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Bedel de ödemiştir. Fatih orada zamanlama ve içerik itibarıyla çok büyük bir hata yaptı" şeklinde konuştu.

Eski dostların arası açıldı! İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Portakal doğru söylüyor, izinsiz telefon görüşmesinin ses kaydını alıp yayınlamak kanunen suçtur, gazeteci diye her yaptığı doğru mu oluyor.?

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

ben onları tanıyorum diyor, kefil oluyor aklı sıra önce sen kimsin

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Haber YorumlarıDavut :

yanlışı yapan kim olursa karşı geleceksin. sahip çıkmayacaksın İsmail K. ben bu sözü senin söyleyip, Fatih Portakalın tepki göstermesini beklerdim. Senin gibi objektif dobra birine kayırma yakışmadı

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

vakti zamanında fatih portakal fox tvden sıkıştırılınca kirişi anında kırıp kaçtı barış pehlivan gazetecilik yaptığı için defalarca hapse girdi yinede mesleğini korkmadan yaptı gazeteciler yalnız kanun hukuk ve adaletin olmadığı ülkelerde hapise girer eğer gazetecilerin haber yaparken yaptıkları bir yanlışları varsa almaları gereken ceza hapis değildir gelişmiş hukuğun adaletin hüküm sürdüğü modern uygar ülkelerde uygulama böyledir

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Haber YorumlarıGürsel İşlek:

İsmail gazeteci değildir dış güçlerin piyonudur Türkiyede algı operasyonu yapmakla görevlidir

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Fatih Portakal'ın halinden bir tek Fenasi anlar. :)

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Haber YorumlarıSessiz ciglik:

Ne gazetecisi Allah askina. Turkiyede gazeticilik yok hepiniz bir ideolojisine pesinden kosuyor milyonlari atam atam diye uyutup paralari goturuyorsunuz.

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Haber YorumlarıCemalettin Şükrü Eren:

Kemalle özer gibi.masum la imamoğlu gibi.bunların yanyana durduğuna bakmayın hepsi birbirinin kuuaunu kazmak için yapmadıkları yok.

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Haber YorumlarıFatih Yilmaz:

ismail sen iyi diyorsan kesin kesin iyi değildir

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