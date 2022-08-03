Eşinden Boşandı! İşte Boşanma Nedeni...

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi'nin başarılı dansçılarından Nazan Güneş'ten boşandı. Eren adında bir de oğulları olan çift, anlaşmalı olarak dün evliliklerini noktaladı.

SESSİZ SEDASIZ BOŞANDILAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir süredir evlilikleriyle ilgili fikir ayrılıkları yaşayan çift, İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada sessiz sedasız boşanmayı tercih etti.

FOTOĞRAFLARI SİLMEDİLER

17 yıllık evliliklerini bitiren çift, sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğraflarını silmedi.

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan, (d. 11 Nisan 1975, Mannheim, Almanya), Çerkes asıllı Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

Ufuk Özkan'ın annesi Of, Trabzonlu, babası ise Samsun'un Tekkeköy ilçesindendir ve Çerkes asıllıdır. Almanya'da doğup büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etmiştir. Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur. Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmıştır. Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır.[2] İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini canlandırmıştır ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok artmıştır. 2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Eren adında bir oğlu vardır.

Kardeşi Umut Özkan da kendisi gibi oyuncudur. Dizilerde oynamaktadır.