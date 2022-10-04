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Eser Yenenler film için bambaşka biri oldu! Eve gidince eşi Berfu Yenenler bile tanımadı

Magazin Haberleri

Mahsun Kırmızıgül'ün geçmişte kurduğu Prestij şirketinin filminde rol alacak ünlü komedyen Esen Yenenler, Şinasi rolü için bambaşka biri oldu. Çekimlerden sonra eve giden Yenenler'i eşinin bile tanımakta zorlandığı güçlük çekti.

Prestij filminde 'Şinasi' karakterine hayat verecek olan Yenenler, saç ve makyaj provasının ardından adeta bambaşka biri oldu. Çekimin ardından eve giden Eser Yenenler'i, eşi Berfu Yenenler bile tanımakta güçlük çekti.

ÇOCUKLARI DA ŞAŞIRDI

38 yaşındaki oyuncu, yeni imajının çocuklarını bir hayli şaşırtıp güldürdüğünü söyledi. 'Prestij Meselesi', 3 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

İşte ünlü komedyenin son hali:

Eser Yenenler film için bambaşka biri oldu! Eve gidince eşi Berfu Yenenler bile tanımadı

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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