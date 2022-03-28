Ersin Tatar'ı Makamında Ziyaret Etti

Sahne dışında iş adamı kimliğiyle de bilinen İzzet Yıldızhan'ın bu ziyaretinden mutluluk duyan Tatar, misafirine çay ve tatlı ikramında bulundu.

Ünlü sanatçının yaklaşık 30 dakika süren ziyaretten sonra sahne alacağı otele geçti. Bu arada İzmir'den sonra Ankara'da da Otel açmayı hazırlanan Yıldızhan'ın Kıbrıs'ta otel yatırımına soyunduğu iddia edilmişti.

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