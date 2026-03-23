Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş

Müzik yapımcısı ve televizyon programcısı Erol Köse, İstanbul Maslak'ta bulunan dairesinden düşerek hayatını kaybetti. Magazin dünyasında uzun yıllar etkili olan isimlerden biri olan Köse'nin ani ölümü, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Köse'nin Maslak'taki 16. katta bulunan evinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Köse'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

YARDIMCISINI EVDEN GÖNDERMİŞ

Erol Köse'nin ölümünden kısa süre önce evde çalışan yardımcısına, "Sen evden çık, benim misafirim gelecek" dediği öğrenildi. Yardımcının evden ayrılmasının ardından yaklaşık 20 dakika içinde olayın gerçekleştiği ifade edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Köse'nin ölümüne ilişkin detaylar yapılacak araştırmaların ardından netlik kazanacak.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerine intikal ederken duruma ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Doktor kimliği ile de tanınan Köse'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

