Erkan Yolaç'ın cenaze töreni düzenlenecek
Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Yolaç, ünlü sunucu için 19 Mayıs'ta Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenleneceğini ve Yolaç'ın Zekeriyaköy Mezarlığı'na defnedileceğini duyurdu. Asuman Yolaç, 'Erkan, sadece bizim ailemiz değildi, milyonların hayatına renk kattı. Biz de onu eşsiz enerjisiyle sizlerle anıyoruz' ifadelerini kullandı.
Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Yolaç, ünlü sunucu için 19 Mayıs'ta Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenleneceğini ve Yolaç'ın Zekeriyaköy Mezarlığı'na defnedileceğini duyurdu.
Asuman Yolaç "Erkan, sadece bizim ailemiz değildi, milyonların hayatına renk kattı. Biz de onu eşsiz enerjisiyle sizlerle anıyoruz" ifadelerini kullandı.