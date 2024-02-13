Üye Girişi
Haberler

Erkan Özerman hayatını kaybetti

Güncelleme:

Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman hayatını kaybetti.

Bir süredir kanserle mücadele eden Türk tasarımcı ve organizatör Erkan Özerman, 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

"HAYATIMIN SONUNU YAŞIYORUM" DEMİŞTİ

2022 yılında pankreas kanseri tekrar nükseden ve karaciğerine yayılan Erkan Özerman, konuk olduğu programda hastalığını şans eseri öğrendiğini anlatarak "Hayatımın sonunu yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Erkan Özerman hayatını kaybetti

Hayatını Anlatmıştı: Uğur Dündar Benim İlk Best Model'im

ERKAN ÖZERMAN KİMDİR?

1938 yılında İstanbul'da doğan Erkan Özerman, Galatasaray Lisesi'nin ardından eğitimi Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'nda tamamladı. Ünlü isim, çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yapmıştır. Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu oldu. Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde bulundu. 1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin

Erkan Özerman Magazin Moda Güncel Haberler

1000

Yorumlar (4)

Güray Dilli :

Tüh. Çok renkli bir kişilikti. Ülkemin dışarıda tanıtımında büyük rol almıştı. Nurlarda yatsın..

7
15
yanıtYanıtla
Narter Nart:

''Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu oldu'' çok büyük işler başarmış; Fransızlar onu asla unutmayacaklardır, diye düşünüyorum.

9
1
yanıtYanıtla
Mark Kolçak:

Ölüm onu götürdü. Bir gün ise hepimizi tek tek götürecek. En kısa zamanda herkes kendisine 10 veya 20 metre kare toprak yani arsa satın alıp üzerinde ufacık bir ev yapmalı çamur ve tahtalar ile. mesela ağaç dalları ile. ağaç dalları bile ağaçlardan çalınmış olmamalı belki. Ve o evin içinde yaşayıp ölümü beklememiz gerekiyor. Ölüme hazırlıksız yakalanmak çok zor olabilir.

3
2
yanıtYanıtla
Narter Nart:

Kendine büyük boy bir in bul. İnsanlardan yalıtılmış bir ortama ve karanlığa ihtiyacın olacak.. Burası senin inzivaya çekileceğin, dış dünyaya kapalı mekânın olacak. Kırk gün diyorlar ancak seninkisi 40 günden çok ister...Sabır edip çileni çekip kemale ermeye çalışacaksın. Senin ruhun hasta olmuş bir kere...Sana şifa olacak şeyi buradaki pek çok okuyucu biliyor. Seni seviyoruz Marcus...Seni Lora ile tanıştıracağız.

yanıt0
yanıt0
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title