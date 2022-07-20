Erdal Beşikçioğlu'nun babası hayatını kaybetti

Behzat Ç. dizisinin unutulmaz ismi Erdal Beşikçioğlu, babası Bahattin Beşikçioğlu'nun ölüm haberiyle yıkıldı. Oyuncunun bir süredir hastanede tedavi gören babası, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ordu Gazete'nin haberine göre, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele edene Bahattin Beşikçioğlu, İzmir'deki bir hastanede tedavi görüyordu. Dün tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınan Beşikçioğlu tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Beşikçioğlu, cuma günü kılınan cenaze namazının ardından Urla'daki aile mezarlığına defnedilecek.

EMEKLİ OLUNCA URLA'YA YERLEŞMİŞTİ

Ordu Ünyeli olan Bahattin Beşikçioğlu, uzun yıllar bir bankanın bölge müdürlüğünü yapmıştı. İki çocuk babası Beşikçioğlu, emekli olduktan sonra İzmir Urla'da yaşamaya başlamıştı.

Erdal Beşikçioğlu'nun annesi Nesrin Beşikçioğlu da 2015 yılında yaşamını yitirmişti.