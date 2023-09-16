Ercan Arkat'la Ne Var Ne Yok programının bu haftaki konukları belli oldu

Tivi 6'da canlı olarak yayınlanan 'Ercan Arkat'la Ne Var Ne Yok' programının bu haftaki konukları iş insanı Turgay Kıran, Magazinkolik.com sahibi Nurcan Sabur ve sanatçı Jasmin Misa oldu. Programda keyifli sohbetler ve güzel anılar paylaşıldı.

Yapımcılığını SHK Yapım – Hakkı Korkmaz'ın üstlendiği Tivi 6' da canlı olarak yayınlanan "Ercan Arkat'la Ne Var Ne Yok" programının bu haftaki konukları İş insanı Turgay Kıran, Magazinkolik.com sahibi Nurcan Sabur, Sanatçı Jasmin Misa oldu.

Serdal Kara'ya ait Starlife İstanbul Stüdyolarında çekimi yapılan ve Cuma akşamları saat 21: 30 Tivi 6'da yayınlanan Ercan Arkat' ın ünlü konukları, samimi sohbetlerle, kahkahalarla ve güzel anılarla keyifli bir ortamda gerçekleşti.

Magazinkolik.com haber portalının sahibi sahibi Nurcan Sabur, programda anlattığı hatıralar, sektörde duayen olmanın özellikleri ve magazin aleminin zorluk ve güzelliklerini anlatarak izleyicilerin keyifli dakikalar geçirmesini sağladı. İş insanı Turgay Kıran ise dünya starları ile olan dostluklarını, hayatında ki güzel anıları paylaştı. Jasmin Misa sevilen şarkılarıyla evlerimize konuk oldu.