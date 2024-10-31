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Emre Fel, Cumhuriyet Bayramı'nda Ordu'da Konser Verdi

Emre Fel, Cumhuriyet Bayramı'nda Ordu'da Konser Verdi
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Yeni Anadolu müziğinin ünlü ismi Emre Fel, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ordu'da sahne aldı. Konserde hayranlarıyla birlikte sevilen şarkılarını seslendirdi ve 2 saat boyunca performans sergiledi.

Yeni Anadolu müziğinin sevilen ismi Emre Fel, Ordu'da sahneye çıktı.

Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Ordu'da konser veren Emre Fel, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanında bulunan vatandaşlar, kimi zaman hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Konserde 2 saate yakın sahnede kalan Emre Fel 'Veda Türküsü', 'Sana El Pençe Durmam', 'Naçar' gibi sevilen şarkılarının yanı sıra farklı eserleri de seslendirdi.

Emre Fel, konserin sonunda hayranlarının yoğun isteği üzerine bir şarkı daha seslendirdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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