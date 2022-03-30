Emir'den Cesur Klip - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emir'den Cesur Klip

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Emir'den Cesur Klip

Emir'in yepyeni şarkısı "Gecenin Yarısı" Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanıyor.

Sözleri Emir'e, müziği İlker Bayraktar'a ait olan şarkının aranjörü Erdem Kınay. Single fotoğrafları ise Arda Aytan imzalı.

Çekimleri Suma Han'da gerçekleşen klipte Emir oyunculuk performansı kadar duş sahnesindeki cesur görüntüleriyle de dikkatleri üzerine toplayacak. Klibin yönetmenliğini ise Erdi Sevinç üstlendi.

Emir "Gecenin Yarısı" 1 Nisan Cuma günü Emir Vevo Youtube kanalında, tüm dijital müzik platformları, radyo ve müzik kanallarında yayında!

Emir'den Cesur Klip

Emir'den Cesur Klip

Snob Magazin / Magazin

Erdem Kınay, Müzik, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title