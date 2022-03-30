Emir'den Cesur Klip

Sözleri Emir'e, müziği İlker Bayraktar'a ait olan şarkının aranjörü Erdem Kınay. Single fotoğrafları ise Arda Aytan imzalı.

Çekimleri Suma Han'da gerçekleşen klipte Emir oyunculuk performansı kadar duş sahnesindeki cesur görüntüleriyle de dikkatleri üzerine toplayacak. Klibin yönetmenliğini ise Erdi Sevinç üstlendi.

Emir "Gecenin Yarısı" 1 Nisan Cuma günü Emir Vevo Youtube kanalında, tüm dijital müzik platformları, radyo ve müzik kanallarında yayında!