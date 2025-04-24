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Emektar oyuncu Yavuz Çetin kansere yenik düştü

Emektar oyuncu Yavuz Çetin kansere yenik düştü
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Kanser tedavisi gören 65 yaşındaki oyuncu ve şair Yavuz Çetin, hayatını kaybetti. Sanatçı, bugün Amasya'da düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

Oyuncu ve şair kimliğiyle tanınan Yavuz Çetin, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek 65 yaşında hayatını kaybetti.

Emektar oyuncu Yavuz Çetin kansere yenik düştü

Acı haberi ailesi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Çetin'in vefat haberi sanat dünyasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntüye yol açtı. Evli ve iki çocuk babası olan Yavuz Çetin'in cenazesi, bugün öğle namazının ardından Sultan II. Bayezid Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla uğurlanacak. Merhum sanatçı, Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Emektar oyuncu Yavuz Çetin kansere yenik düştü

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

AİLESİNİN BAŞI SAĞOLSUN. ZOR ŞEYDİR YAKINLARI KAYBETMEK..SABIRLAR DİLERİM

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Haber YorumlarıVahit Kuzu:

Allah rahmet eylesin. Allah, yakınlarına sabır versin

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