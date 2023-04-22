Elif Karlı... ACILARINI GÖMDÜ, SAHNELERE DÖNDÜ!

Üç ay önce, eşi Cengiz Karlı'nın ani vefatıyla sarsılan güçlü ses Elif Karlı uzun bir aradan sonra ilk sahnesini Şeker Bayramı'nın ilk günü Batum Rasisson Blu Otel'de gerçekleştirdi.

Bu gece için özel olarak hazırladığı repertuvar ile sahne alan Elif Karlı yorumu ve sesi ile izleyicilere adeta müzik ziyafeti çekti.

Ailesi ve yakın dostlarının da aralarında olduğu seçkin bir davetli topluluğu önünde gerçekleşen konserde bir çok farklı ülkeden de katılımcılar yer aldı.

Geçirdiği acılı ve zor günlerin ardından dimdik ayakta olduğunu gösteren Elif Karlı, sahnesinde eşinin en çok sevdiği eserlere de yer verdi.

İşte Elif Karlı'nın sahne öncesi verdiği röportaj;