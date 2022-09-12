Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ekranlara Döneceğini Açıkladı

Magazin Haberleri

Ekranlara Döneceğini Açıkladı

'Lara Atabeyli' karakterini canlandırdığı 'Adını Feriha Koydum' dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran, son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen oyuncu Feyza Civelek, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Civelek, ekranlara döneceğini açıkladı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Feyza Civelek, yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak olan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Nilay karakterini canlandıracak.

"KÖTÜ KARAKTERİ OYNAMAYI SEVİYORUM"

Yeni rolü için uzun zamandır çalıştığını söyleyen Civelek, "Her role girebilirim. Ama kötü karakteri oynamayı seviyorum. Nilay'da sinsi ve ortalığı karıştıracak bir karakter olacak" dedi.

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

Feyza Civelek, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Senaryo yazarı bir annenin kızı olan Civelek, ilk oyunculuk deneyimini 2009 yılında Acemi Cadı dizisiyle gerçekleştirmiştir. Bu deneyiminin ardından Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu ve senaryosunu annesinin yazdığı Güllerin Savaşı gibi dizilerde boy gösterdi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Adını Feriha Koydum Feyza Civelek Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title