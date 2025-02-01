Efe Güngör ve Fatih Kısaparmak'tan Yeni Düet: 'Kar Yağıyor Dışarda'

Denizlili sanatçı Efe Güngör'ün, ünlü halk müziği sanatçısı Fatih Kısaparmak ile birlikte düet yaptığı esere çektiği klip yayımlandı.

Denizlili sanatçısı Efe Güngör, yeni çalışması ile yine dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Ünlü sanatçı Fatih Kısaparmak'ın söz ve müziğini yaptığı 'Kar Yağıyor Dışarda' adlı eseri seslendiren Efe Güngör, performansı ile dinleyecileri yine mest etti. Fatih Kısaparmak ile birlikte seslendirdiği eserin klibi de Youtube'da dinleyicileri ile buluştu.

Resmi sosyal medya hesabından yeni klipi ile ilgili paylaşımda bulunan Efe Güngör, 'Biz onu Kilim ile tanıdık, sevdik. Gerek ilmek ilmek dokuduğu ezgileri, gerek sanatçı duruşu ile bizlere hayat yolculuğumuzda örnek oldu., ilham oldu., rehber oldu. Bana layık görüp, yorumlamam için lütfettiği bu özel ve güzel eseri için Fatih Kısaparmak hocama, ağabeyime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.' ifadelerine yer vererek Fatih Kısaparmak'a teşekkürlerini iletti. - DENİZLİ