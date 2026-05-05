Kakava'da şarkıcı Mengüç sahne aldı, Sarayiçi'nde coşku zirveye ulaştı

Edirne'de düzenlenen Kakava Şenlikleri'nde sahne alan Tarık Mengüç, performansıyla binlerce kişiyi coşturdu. Sarayiçi'nde kurulan sahnede Trakya havalarını seslendiren Mengüç, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahneye enerjik bir giriş yapan Mengüç, sevilen şarkılarının yanı sıra Trakya'ya özgü oyun havalarıyla kalabalığı harekete geçirdi. Alanı dolduran vatandaşlar ve turistler, müziğe eşlik ederek dans etti. Mengüç, sahne performansıyla büyük alkış aldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, izleyiciler cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Binlerce kişi Sarayiçi'nde buluştu

Kakava kutlamalarının merkezi olan Sarayiçi, gün boyunca olduğu gibi gece saatlerinde de yoğun kalabalığa ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Kakava'nın geleneksel ritüellerine katılırken konserlerle eğlencenin tadını çıkardı.

Ateş yakma ritüelleri ve konserlerle devam eden Kakava Şenlikleri, Edirne'de birlik ve beraberlik atmosferi oluşturdu. Yetkililer, etkinliklerin belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini bildirdi. - EDİRNE

