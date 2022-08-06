Ece Seçkin 7 Dilde Şarkı Söyleyerek Rekor Kırdı - Haberler

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Ece Seçkin 7 Dilde Şarkı Söyleyerek Rekor Kırdı

Ece Seçkin 7 Dilde Şarkı Söyleyerek Rekor Kırdı

Sevilen şarkıcı Ece Seçkin, Çeşme'nin gözde mekanı The Beach Alaçatı'da verdiği konserde 7 dilde şarkı söyleyerek rekor kırdı. Hayranları, "Fırtına gibi, Maşallah" yorumunu yaptı.

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Ece Seçkin geçtiğimiz gün Alaçatı'nın popüler mekanı The Beach Alaçatı'da happy hour konseri verdi. Tıklım tıklım dolan mekanda güzel popçu, İngilizce, Almanca, Fransızca dahil olmak üzere 7 dilde şarkı söyledi.

Kendisini dinlemeye gelen kalabalık hayran kitlesiyle birlikte sevilen şarkılarını seslendiren Seçkin, sahne performansının yanında hareketli dans figürleriyle de hayranlarından tam not aldı. Konseri dinlemeye gelenler eğlendikleri anları sosyal medya hesaplarından "Fırtına gibi, Maşallah" yorumunu yaparak paylaştı.

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