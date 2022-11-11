Duy beni 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Duy beni 20. bölüm fragmanı izle!

Star TV'nin sevilen dizisi Duy Beni dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Duy Beni canlı izle! Star TV Duy Beni 20. bölüm canlı izle! Duy Beni son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Duy Beni dizisi yeni bölünde ne olacak, son bölümde neler yaşandı? İşte merak edilenler...

Ekranların beğenilen dizisi duy beni yeni bölümfragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin seyircileri yeni bölümfragmanı merak ediliyor. Peki, duy beni dizisininkonusu nedir? Duy beni dizsi ne zaman ,saat kaçta, dizinin son bölümde neler oldu? Detaylar haberimizde...

DUY BENİSON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gaye'nin beklenmedik geri dönüşü Kanat'ı alt üst etmiştir. Bir yandan kendi karmaşasıyla boğuşurken diğer yandan Ekim'i üzmekten ölesiye korkmaktadır. Ekim ise her şeyden habersiz, Kanat'a güvenmeye, ilişkilerinde yeni bir adım atmaya karar verir.

Gaye, Kanat'a yakın olmak için okula girer. Kanat iyice sıkışmış hisseder. Ekim, dost görünen bu sessiz düşmanla yakınlaşır.

Emine intikam ateşiyle okula döner. Hedefinde Ozan ve Melisa vardır. Melisa ise daha büyük bir düşmanla baş etmeye çalışmaktadır. Hastalığı ciddileşir ve onu tehlikeli oyunlara sürükler.

Rıza Ekim'in başını belaya sokmak için okul bekçisi Mevlüt'le anlaşır. Mevlüt Ekim'e arkadaş gibi yaklaşır. Kanat, Gaye'den kurtulmak için geçmişin gizemini çözmesi gerektiğini anlar. Bunun için Gaye'yle bir otel odasında buluşması gerekmektedir.

DUY BENİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Duy Beni dizisi diğer yaz dizileri gibi bir aşk hikayesi yerine gençlik odaklı olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide olaylar liseli Ekim'in yaşadığı talihsiz bir olayla başlayacak. Ekim'in okula gittiği sırada en yakın arkadaşı Meltem'e bir araç çarpar ve kaçar. Kaza sonrası Meltem'in belden aşağısı felç kalır. Mahalleli kaçan aracın peşine düşerken, takip sonucunda aracın karanlık sırları olan bir koleje girdiği görülür.

DUY BENİ DİZİSİNE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Duy benidizisi her haftaPerşembe günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

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